毒品唾液快篩上路 高雄騎士篩出海洛因陽性

可疑男子遭警方攔下，員警發現他手臂疑似有施打毒品痕跡，要求對方進行毒品唾液快篩試劑檢測。只要在受測者口腔轉個幾圈就能檢驗，最後發現男子呈現海洛因毒品陽性反應。

高市鳳山分局偵查隊長林俊宏說明，「發現該名騎士手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士實施毒品唾液快篩檢測。」

刑事局毒緝中心副大隊長鄭偉豪指出，「如果呈陽性的話，除依《道交條例》第35條罰3萬元以上、12萬元以下的罰鍰以外，同時是移置保管車輛，還有吊扣駕照。」

去年全台共2169件毒駕，今年1到9月則已超過5000件，過去檢驗得透過抽血、驗尿，時序較慢。彰化18日就發生過陳姓男子疑似毒駕開車，撞死婦人肇事逃逸，警方隔天查獲肇事者時，車上也搜出海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命等毒品，不過當下無法確認是否毒駕，現在有唾液快篩，學者認為對於遏止毒駕會有一定效果。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆認為，「加強警方去判斷，在路邊去觀察駕駛人的行為，什麼樣的情況之下，是可以合理懷疑他可能有疑似毒駕，毒駕我們必須要盡快讓他能夠禁止再駕駛。」

根據警政署統計，截至21日上午10時為止，全台唾液快篩檢測篩出10例陽性毒駕。學者認為這方式可縮短檢驗時程，對於公共安全有所幫助，認同這樣檢測，也建議警方加強使用唾液快篩時機的教育訓練，讓它發揮最大功效。

