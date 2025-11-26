毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車

台東毒駕首例落網唾液快篩4天奏效，機車男甲基安非他命呈陽性。（圖 ／翻攝畫面）

台東縣自11月20日全面啟用「毒品唾液快篩檢測」制度後，警方在短短四天內即查獲首起毒駕案件，顯示新制在道路安全執法上初見成效，24日晚間9時許，台東市青海路四段，交通警察隊在巡邏時發現一名朱姓男子騎乘機車行跡異常，明顯蛇行，立即攔查。經初步確認，該名男子並未酒駕，但反應遲緩，且有毒品前科，警方遂採用新上路的唾液快篩進行檢測，結果顯示甲基安非他命呈陽性，成為台東縣啟用新制度後首例毒駕查獲案例。

台東縣警察局指出，為提升查緝效率，除使用警政署配發的試劑外，亦加碼採購多合一快篩工具，可在短時間內檢測七類毒品，包括安非他命、苯二氮平、依托咪酯、愷他命、大麻、喵喵及鴉片類，提高執法精準度。

交通警察隊長吳昇忠表示，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，施用毒品後駕車者可處1萬5000元至12萬元罰鍰，車輛當場移置保管並吊扣駕照；若造成他人重傷或死亡，將吊銷駕照且不得再考領。若拒測，最高可罰18萬元，且若後續尿液檢驗呈陽性，將依公共危險罪送辦。

台東縣警察局長蔡燕明表示，唾液快篩能讓員警即時掌握駕駛人狀況，不必等候實驗室報告即可先行隔離車輛與駕駛，減少毒駕再上路風險。他強調，警方將持續落實取締工作，展現打擊毒駕的決心，同時呼籲民眾若有吸食毒品習慣應及早戒治，不要一時僥倖危及自身及他人生命。

