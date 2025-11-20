毒品唾液快篩全面上路執法 「拒測」重罰18萬還吊駕

員警使用毒品唾液快篩試劑採集唾液。（警方提供）

為有效打擊吸食毒品後駕車（毒駕）案件，警政署研議「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，未來若「拒測」將重罰18萬元，同時還吊銷駕照。

毒品唾液快篩試劑檢測結果（均陰性）。（警方提供）

目前律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，相關條文已於2025年11月19日正式公告施行。另為確保本項新式執法策略完備，警政署亦即函頒「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關於今（20）日起，正式全面上路執法。

未來駕駛人如毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新臺幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年。

民眾若拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

警政署呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，天理不容！毒品唾液快篩上路執法，矢將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己!警方同時也籲請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

