毒品唾液快篩執法上路！全國1日內查獲18案、罰百萬
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，前日正式上路，統計自前天傍晚展開攔檢執法，24小時內全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，依送驗結果追究所涉及公共危險、毒品等罪嫌。
警政署表示，全國警方執法查獲的18件毒駕案，北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件，但其中仍以台北及新北等北部都會區為最多(北市5件、新北4件)；另查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，愷他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)。
警政署表示，運用毒品唾液快篩檢測所取得的相關數據，將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類的重要參考依據，而對於執法上路狀況，將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋的寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。
警政署並呼籲，毒駕已是全民公敵，毒品唾液快篩上路執法，將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，同時籲請駕駛人務必配合執法，拒測者將裁處新臺幣18萬元重罰。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
