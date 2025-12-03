毒品唾液快篩執法上路 瑞芳警18小時查獲2起毒駕

台北市 / 綜合報導 夜店大亨夏天倫，昨(30)日晚間在松山區一處大樓停車場，遭人持辣椒水和利器攻擊，手臂遭劃傷15公分，他怒告對方殺人未遂。而2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名年約27歲的林姓嫌犯徒步走到派出所自首，他供稱自己是夏天倫前員工，因待遇不佳才挾怨報復，但夏天倫起初向警方供稱，懷疑整起案件和前妻黃廉盈有關，後續又發文說沒不指涉任何人為主謀，至於黃廉盈截稿前並未回應，全案仍有嫌犯未落網，犯案動機有待進一步調查。 左手捆著繃帶在路邊等待送醫，夜店大亨夏天倫昨日晚上遭人砍傷，左手臂深深一道長約15公分的傷口，夏天倫坐在病床上比不雅手勢，表情相當不滿，夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水，先噴我，然後再，因為我用眼睛看得不是很清楚，所以不知用棒子還是刀。」受訪時衣服上依舊血跡斑斑，夏天倫甚至跟警方抱怨，懷疑跟前妻黃廉盈的金錢糾紛有關係。記者趙若評說：「嫌犯從夏天倫的住家，一路跟車到松山區這處停車場，埋伏在這邊等他打完球後，接著就對夏天倫和他的友人，持辣椒水一頓攻擊，甚至持利器劃傷人。」夏天倫遭人持利器劃傷，一旁的女性友人也被辣椒水噴得眼睛刺痛，而他們表示不認識嫌犯，但對方卻朝脖子攻擊，控訴根本殺人未遂。夏天倫一度懷疑與前妻案有關，至於年僅27歲的林姓嫌犯有詐欺前科，被問到是否有人指使，他說自己曾是夏天倫 的 員工，是因待遇不佳報怨尋仇，松山分局偵查隊隊長許文鋒說：「林嫌隨後前往民有派出所表明自首，經警方帶返現場查證，並於現場及涉案車內，起獲刀械，鋁棒，辣椒水等證物。」案發後，2名嫌犯棄車逃逸，而林姓嫌犯在晚間6點10分徒步離開，走到派出所自首，被問到幕後是否有人指使，筆錄時嫌犯一概不回應，也不透露共犯下落，夏天倫深夜發文雖說不影射主謀，但看似話中有話，對此黃廉盈截稿前並未回應，案件真相仍有待調查釐清。 原始連結

