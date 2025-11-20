社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

毒駕案件愈來愈多，警政署也會同交通部，律定實施〝毒品唾液快篩檢測〞，以及拒測處置程序，今天（20日）正式上路，未來駕駛人，只要發生車禍肇事，或是車上有毒品，警方都可以直接使用唾液檢測，3到6分鐘結果就會出爐，呈現陽性，馬上就可以讓人車分離，避免再度危害用路人。

夜間員警攔查車輛，發現駕駛神情恍惚，手上還拿著電子煙，就怕是毒駕，立刻將人壓制逮捕。

近年來，喪屍煙彈因為被做成電子煙油，方便攜帶、吸食，也讓毒駕肇事案件大增，光是今年截至9月就有5468件，涉及依托咪酯類毒品，高達8千多人，比起去年一整年只有2619件，毒品人口數量暴增，檢驗方式也要更快速精確。

毒品唾液快篩執法上路! 3到6分鐘出結果 拒測重罰18萬（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「唾液快篩上路，未來只要車禍肇事，或者是車上有毒品，員警就可以直接實施檢測，只要3到6分鐘結果就會出爐。」

過去涉嫌毒駕，都是以驗尿為主，但檢驗要兩個星期才會出爐，因此警政署也會同交通部，律定實施毒品唾液快篩檢測以及拒測處置程序，11月20號正式上路，毒品唾液快篩，可以檢測本二氮平類、大麻、依托咪酯類、愷他命、安非他命等7類毒品，只要是陽性，馬上可以讓人車分離，並吊扣駕照，降低危害。

毒品唾液快篩執法上路! 3到6分鐘出結果 拒測重罰18萬（圖／民視新聞）刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪：「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照1至2年。」

駕駛人如果毒駕上路被逮，想學酒駕拒測，將會被重處18萬元罰鍰，移置保管車輛、吊銷駕照，後續員警也將依法，採集尿液送驗，追查是否涉及公共危險罪，只要碰了毒，就別想躲過。

