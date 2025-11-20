毒品唾液快篩執法即起上路 拒測重罰18萬並吊照

（中央社記者黃麗芸台北20日電）為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測處置程序，昨天已正式公告施行相關條文。刑事局今天通令全國各警察機關，即起正式全面上路執法。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，為有效打擊吸食毒品後駕車案件，先前研議「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，相關條文已於昨天正式公告施行。

另外，為確保本項新式執法策略完備，警政署也函頒「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關於今日起正式全面上路執法。

刑事局說，未來駕駛人若毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年。

此外，拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

刑事局呼籲，毒品唾液快篩上路執法，警方誓將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己，請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。（編輯：張銘坤）1141120