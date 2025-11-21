毒品唾液快篩新上線使用 新北動員389警今晚威力掃蕩

記者莊淇鈞／新北報導

新北市警局長方仰寧親自主持勤教。（圖／翻攝畫面）

新式毒品快篩試劑上路，新北市警察局配合警政署通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。今天（21日）晚間將執行威力路檢勤務，共計動員389名警力，由各分局在全市重要路口計41處，展開高強度路檢與攔查。而毒品唾液快篩上路後，三重警方就隨即建功，查獲全市首起唾液快篩的毒犯，1名賴姓男子吸食「喪屍煙彈」，毒駕騎車，後續依法開罰外，也依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

唾液快篩試劑:分為HEALGEN及ARCO兩種。（圖／翻攝畫面）

新北市警局表示，警政署昨天（20日）通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法，新式毒品唾液快篩僅需採集少量樣本，2至3分鐘即可得知結果，不僅準確度高還能檢測多種常見毒品反應，包括大麻、依托咪酯類、FM2、愷他命、安非他命、喵喵及鴉片等七類毒品，有助於員警第一時間掌握駕駛狀態，迅速執行「人車分離」，有效預防事故發生。

唾液快篩試劑:分為HEALGEN及ARCO兩種。（圖／翻攝畫面）

新北市警局指出，毒駕零容忍，只要毒駕上路，就會查、就會辦、絕不寬貸，新制上路後，新北所有員警將嚴格依程序執法，將持續運用科技設備及精準執法方式，全面推動反毒駕工作，避免毒駕危及用路人生命安全，致力打造安全無虞的新北市交通環境守護市民。新北市警局長方仰寧今晚將至三重警分局主持擴大路檢勤教，宣示執法決心，新北警方將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。

新北市三重警分局在新制啟用後立即建功，三重派出所今天凌晨於轄內中央北路40號前，發現1名賴姓男子（43歲）深夜騎車未開頭燈，形跡可疑，遂予攔查，盤查對談時員警發現賴男戴著口罩不停咀嚼，引起員警注意，口罩一拉下，赫然發現賴男嘴裡含著電子煙和菸彈。

一開始賴男故作鎮定，認為單純電子煙彈沒有問題，沒想到經採集唾液後，用毒品快篩試劑一驗，果然呈現依托咪酯陽性，毒駕行為無所遁形，員警當場亦查扣含有依托咪酯電子煙彈1顆（毛重6.04公克），全案毒駕情形依法製單，可裁處新臺幣3萬元以上至12萬元以下罰鍰，違反刑法部分則依毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，展現毒品唾液快篩新制成效。

