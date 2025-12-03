毒品唾液快篩試劑上路 金門首例查獲毒駕將送地檢

（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門縣警察局金城分局偵查隊透過唾液毒品快篩試劑，11月26日查獲毒駕案件。金城分局今天表示，此為新制實施後金門查獲首例，將依法移送金門地檢署偵辦。

內政部警政署通令全國各警察機關，11月20日起唾液毒品快篩檢測及拒測執法全面上路。

金門縣警察局金城分局今天發布新聞稿指出，金城分局偵查隊員警於11月底偵辦毒品案，持檢察官核發拘票在金城鎮某路段，發現被拘提人騎乘機車後，將其攔停並執行拘提，當場在機車車廂內起獲毒品施用器具等犯罪證物。

廣告 廣告

金城分局表示，經依法告知進行唾液毒品快篩流程及檢測，快篩結果呈第2級毒品甲基安非他命陽性反應，警方依道路交通管理處罰條例當場舉發，並移置保管該機車及扣牌。

金城分局指出，此為新制實施後金門地區查獲首例，後續將以違反刑法公共危險罪及毒品危害防制條例罪等，移請金門地檢署偵辦。

金城分局呼籲，駕駛人若經唾液毒品快篩檢測呈陽性，與酒駕行為相同，機車駕駛人可處最高9萬元罰鍰，汽車駕駛人可處最高新台幣12萬元罰鍰，並均當場移置保管該汽機車、扣牌及吊扣其駕駛執照1至2年。

金城分局表示，毒駕拒測也與酒駕拒測相同處18萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照等。（編輯：李淑華）1141203