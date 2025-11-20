「毒品唾液快篩」全面上路 「拒測」重罰18萬並吊銷駕照 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

為有效打擊毒駕案件，警政署研議「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測處置程序，相關條文已於11月19日正式公告施行；另為確保本項新式執法策略完備，警政署亦即頒布「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關於今（20）日全面開始執法。

警政署指出，未來駕駛人如毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據《道路交通管理處罰條例》規定，處新臺幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年；拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照，後續並將依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

警政署呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，天理不容，毒品唾液快篩上路執法，將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己，請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。

