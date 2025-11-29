毒品唾液快篩20日上路 台中警方已取締14件毒駕

外籍男子向警方指控，自己走在路上，差點被開車的徐姓男子擦撞，雙方因此口角衝突，警方到場發現，徐姓男子語無倫次，精神狀態也不佳。

事情發生在25日晚間10時，警方接獲報案，台中市北屯區有行人和汽車駕駛糾紛，到場聞到開車的徐姓男子身上有異味，隨即以唾液毒品快篩試劑檢測，結果呈現陽性反應，隨即將車輛移置保管，徐姓男子也依法送辦。

台中市刑大毒緝中心專員王中正說明，「立即依違反《道路交通管理處罰條例》第35條規定告發，將面臨新台幣3萬至12萬元罰鍰，車輛當場移置保管，吊扣駕照1至2年，並追查公共危險罪犯行。」

警政署從自20日開始，在全台各地啟動唾液毒品快篩，台中市警方也加強路檢勤務，截至28日，在全市執行路檢計44場次，部署1313名警力，在101處車流匯集處及重要交通節點攔檢，至今已取締14件毒駕；就連取締違停，都發現違規駕駛有施用毒品。

毒物科醫師表示，唾液快篩的優勢就是在於快速。

中國附醫急症暨外傷中心毒物科主任洪東榮指出，「唾液裡面的濃度，它可以反映沒錯，他可以反映血液裡面毒品濃度，但它就跟小便一樣，它有一定的陽性的時間，依托咪酯因為是用吸的，或者從嘴巴裡面吸，因為它是油性的，所以它很有可能也會沾在口腔黏膜上面。」

洪東榮表示，現行警方使用的試劑，敏感度有所不同，結果也會和受測者是否有飲水，距離施用的時間長短有所不同，而如果真的有施用，口腔黏膜和血液都能驗出反應，也能爭取檢驗時效。

