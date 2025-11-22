毒品唾篩執法上路！ 全國總動員24小時查18案罰百萬

【記者曾佳俊／台北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，「新式執法利器」發威，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達新臺幣110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，其中新北林口區更查獲一車三人連駕駛都藏毒，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

經查全國警方執法首日所查18件毒駕案，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等六都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件，但其中仍係以臺北及新北等北部都會區為最多(北市5件、新北4件)。

另外查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，愷他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，不僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形，也讓首次施測之員警都覺得驚奇。

刑事局指出，上述運用毒品唾液快篩檢測所取得之相關數據，更將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類之重要參考依據。

執法上路首日，不僅多數民眾對警方能推行新式執法工具打擊毒駕犯罪表示支持，也讓第一線執勤員警對於此一劃時代之執法利器感到滿意。警政署也將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋之寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。

警政署鄭重呼籲，毒駕已是全民公敵，天理不容！毒品唾液快篩上路執法，矢將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己!同時並籲請駕駛人務必配合執法，拒測者將裁處新臺幣18萬元重罰。

臺北市政府警察局南港分局南港派出所員警，於昨（21）日12時至15時擔服普發現金及防治車手提領勤務，於下午2時許在忠孝東路7段上發現一自小客車駕駛違停於超商前，經攔查發現，車內飄出濃濃K他命氣味，且駕駛座方向盤下有白色粉末，經毒品鑑驗試劑檢驗呈愷他命陽性反應，再經以唾液毒品快篩試劑鑑驗駕駛唾液呈施用愷他命陽性反應，後續依道路交通管理處罰條例第35條1項2款駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品製單告發扣車。另涉及刑法公共危險罪部分，將俟其尿液鑑驗報告，再行移送地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，施用毒品傷心又傷身，民眾勿因好奇持有或施用各類毒品，且施用毒品後駕車於道路行駛，影響用路人安全，實在是不智之舉。警方維護治安沒有假期，勿以身試法。

新北市林口分局林口所員警於昨（21）日凌晨3時許，在新北市泰山區泰林路三段13.5K處執行巡邏勤務時，發現犯嫌黃男（46歲）駕駛自小客車形跡可疑，遂上前攔查。副駕駛宋男（46歲）因緊張主動自隨身包包交付依託咪酯2包（毛重5.71公克）、菸彈1顆（毛重4.8公克）。

警方隨後對駕駛黃嫌，執行附帶搜索，起獲安非他命1包（毛重1.14公克）、梅錠1包（毛重4.19公克）；另於後座乘客蘇男（40歲）查獲安非他命1包（毛重0.82公克）及吸食器1組，警方將3人依法逮捕偵辦。

另經駕駛黃嫌同意後，實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命、嗎啡類毒品陽性反應，警方依規定製單舉發，並將車輛移置保管，全案依公共危險（毒駕）、持有毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源。

林口警查獲車上3人持毒，黃姓駕駛唾液被驗出安非他命陽性反應，這也是新北首例唾液快篩檢測出毒駕。翻攝畫面

