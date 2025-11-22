毒品唾篩執法首日 全國查獲毒駕雙北最多
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單金額總計110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。
警政署指出，全國警方執法首日共查緝18件毒駕案，除了六都各有查獲外，包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件，但其中仍以台北及新北最多（北市5件、新北4件）。
而警方查獲毒駕吸毒種類部份，則以安非他命9件最多，愷他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，不僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形，也讓首次施測的執法員警都感到驚奇；而上述運用毒品唾液快篩檢測所取得相關數據，更將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類的重要參考依據。
警政署表示，執法上路首日，不僅多數民眾對警方能推行新式執法工具打擊毒駕犯罪表示支持，也讓第一線執勤員警對於此執法利器感到滿意，警政署將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋的寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。
警政署呼籲，毒駕已是全民公敵，天理不容，毒品唾液快篩上路執法，將全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，害人害己，同時籲請駕駛人務必配合執法，拒測者將裁處新臺幣18萬元重罰。
照片來源：警方提供
更多《CNEWS匯流新聞網》報導
