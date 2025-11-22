毒品唾篩24小時查18案！罰百萬 他「眼神怪怪的」被抓包毒駕

嘉義市警二分局員警透過毒品唾液快篩查獲涉二級毒品機車騎士。讀者提供



毒品唾液快篩20日上路，24小時內共查獲18案毒駕，開出罰單總計金額高達新台幣110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照；其中，嘉義市一名機車騎士劉姓男子，騎機車未打方向燈，且看到員警眼神怪怪的，嘉義市警二分局員警攔查後，當場使用試劑篩出毒駕。而彰化縣警察局刑大也舉辦「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，確保執法準確性。

彰化縣警察局刑大舉辦毒品唾液快篩講習。彰化縣警察局刑大提供

20日毒品唾篩上路，刑事局統計，首日查18件毒駕，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都地區均有查獲。另新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域也有毒駕案件。整體來說，以台北及新北等北部都會區為最多，北市5件、新北4件。

廣告 廣告

此外，查獲毒駕吸食毒品種類部份，以安非他命9件最多，愷他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件。還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，不僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形。

毒品唾液快篩試劑。刑事局提供

嘉義市警二分局新南所巡邏警網於20日晚間，在彌陀路段發現劉男騎機車未打方向燈而予以攔查，盤查後發現劉嫌眼神渙散疑有施用毒品情形，經其同意配合而施以毒品唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，當場依據道路交通管理處罰條例35條予以舉發並移置保管車輛，依法採集尿液送驗後函送嘉義地檢署偵辦。

彰化縣警察局刑大舉辦「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，邀集各單位刑事及交通幹部及承辦人員參訓，以實作情境演練及快篩試劑操作方式、執法注意事項等，培訓種子教官，確保執勤同仁執法正確性與合法性。

刑大副大隊長張安進指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人若經檢測確認施用毒品、迷幻物品後駕車，可處新臺幣1萬5,000元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；致人重傷或死亡者，吊銷駕執，並不得再考領。如拒絕接受警方毒品檢測，將另依第35條第4項規定，處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛；另施用毒品後駕車，尿液檢驗結果呈現毒品反應，將依刑法公共危險罪移送法辦。

彰化縣警察局刑大舉辦毒品唾液快篩講習。彰化縣警察局刑大提供

更多太報報導

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」