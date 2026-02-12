毒品外送不打烊！好兄弟販毒「收工變收押」 高市刑大直搗毒窟攔千咖啡包

黃男等8人組成販毒集團，近日遭警方一舉查獲，主嫌則遭聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

高雄市41歲黃姓男子與其34歲林姓好友共8人，一同組成毒品販運集團，選在楠梓區大學五十六街當作據點，透過網路兜售，更號稱「24小時不打烊」，高雄市刑警大隊偵三隊網路巡邏時發現其犯行而展開調查，近日直搗毒窟攻堅，將犯嫌一網打盡，全案依法送辦。

警方在網路巡邏時，發現林嫌的集團利用通訊軟體在網路上兜售毒品，而該集團利用楠梓區大學五十六街一處大樓作為據點，招募成員組成販毒集團，採用24小時輪班制，透過網路販售，由「小蜜蜂」分早、晚班，專人駕駛汽車配送，隨叫隨送，集團販毒脈絡遍布整個大高雄地區，行徑十分囂張。

高市刑大因而與左營分局、鳳山分局、仁武分局、少年隊等共組專案小組，經專案人員跟監蒐證，掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式，近日見時機成熟前往跟監，趁送貨「小蜜蜂」返回據點交班之際發動突擊，將犯嫌一網打盡。

警方逮捕黃男等8人，並查扣毒品咖啡包2508包、愷他命40包、不法所得新臺幣19萬500元、梅錠99顆等不法證物，成功阻絕毒品流入市場，斷絕供毒源頭。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地檢署偵辦，黃、林二嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准。

大隊長鄢志豪呼籲，警方為防制毒品危害，持續加強查緝製造、運輸及販賣毒品。蒐集、整合及分析相關情資，掃蕩混合式毒品分裝場及走私毒品案件。施用毒品對身、心、靈有極大的危害，不僅影響個人健康，更破壞家庭和諧與社會秩序，警察機關將持續溯源加強打擊毒品犯罪，還給社會大眾無毒、安全的生活環境。

