毒品快篩檢測上路2週 全台已取締241件毒駕

警方說道，「你先跟我們回去派出所。」

越南籍人士陳小姐回應，「要回去幹嘛啦，拜託啦。」

面對警方上前，不斷耍賴拒絕，涉案越南籍女子駕駛的黑色轎車，被查出涉及侵占，不但車不是她的，經屏東員警檢驗，還發現她吸毒上路。

屏東縣里港警分局高樹分駐所長陳裕源說明，「越籍陳姓女子精神恍惚，恐有施用毒品之虞，經以唾液快篩初步檢測，呈二級毒品安非他命陽性反應。」

不只外籍人士涉毒駕，新北市也有男子吸毒後開車外出8分鐘，就闖紅燈撞死騎士，日前被檢方起訴。

這類毒駕致死遭起訴的案件，去（2024）年有21人；更有數千人涉嫌毒駕被移送，如今警方在執法上有了毒品快篩試劑後，卻遇到不少駕駛想法設法逃避檢測。

刑事局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪表示，「會要求一直喝水、一直喝水、一直喝水，其實他就要拖延這個時間，我們會告知他說，喝水跟檢測的值不會有影響，如果你再刻意拖延，就可能有拒測的狀況。取締件數的部分，還是以北部的都會區取締件數較多。」

毒品唾篩上路後，光是台北市8日已取締41件、拒測1件；新北市則在約2週，抓到121件、拒測11件。全台的毒駕件數不到2週更有241件，開罰金額上千萬，相較以往，取締毒駕的人數驚人，在短時間內大幅出現。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授戴伸峰認為，「終於把這個膿包搓破的感覺，所以我覺得短期內，應該這個案件量的增加是可以被預期的，我不認為快篩有辦法能夠百分百做好未來的所有的查緝工作，最重要的還是要推廣這種『離毒醫療』。」

吸毒上路儘管沒肇事，也可能涉犯公共危險罪，處3年以下徒刑，也有罰鍰、吊照等行政罰，但毒駕問題依舊存在。有學者分析，藉由毒品快篩多少有嚇阻效果，但怎麼降低吸毒人口不容忽視。

民間則發起連署加重罰，並建立高風險駕駛人資料庫，別讓毒駕持續成為道路的隱形殺手，宛如不定時炸彈危害社會。