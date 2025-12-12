毒品施用人口數逐年下降 張惇涵籲協力落實反毒工作

行政院秘書長張惇涵指示持續推動反毒政策。（翻攝自張惇涵臉書）

「新世代反毒策略行動綱領」邁入第3期，行政院秘書長張惇涵昨（11日）表示，施用毒品人口數及新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示國家反毒策略是走在正確的道路上，期盼中央與地方共同努力，持續從源頭阻斷供需、降低毒品危害、強化復歸支持，共同守護國人健康。

行政院秘書長張惇涵11日主持「行政院毒品防制會報第38次會議」時指出，行政院自106年提出「新世代反毒策略行動綱領」，迄今邁入第3期，根據數據，施用毒品人口數、新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示國家反毒策略走在正確的道路。

張惇涵提到，少年涉毒問題日益嚴峻，請台高檢署整合六大緝毒系統持續掃蕩校園周邊藥頭，尤其針對「成少共犯」模式嚴格打擊；同時也請政務委員林明昕邀集相關部會，研議提升網路購物平臺查緝量能，督促平臺業者配合防堵販毒。

至於毒品來源以境外走私為主一事，張惇涵要求緝毒機關針對先驅原料、種子及電子煙偽裝毒品等，應強化邊境查緝與跨國合作。而網路購物平台也存在許多販毒案例，張惇涵請政務委員林明昕邀集數發部、法務部及台高檢署等緝毒機關，研議提升網路購物平台的查緝量能，督促平台業者的管理責任，配合政府防堵販毒破口。

針對地方毒品危害防制中心執行現況，張惇涵呼籲中央與地方、政府與民間協力落實反毒工作，並請衛福部會同相關部會精進跨局處橫向聯繫，加強對毒癮者脆弱家庭及中輟生的扶助。他強調，反毒工作需要跨部門、跨領域合作，政府與民間共同投入，才能朝「從源頭阻斷毒品供需、減少毒品危害、穩定復歸、抑制再犯」的總目標前進，一起守護健康的無毒家園。

