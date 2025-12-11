毒品施用人口連年下降 張惇涵主持毒品防制會報：持續跨領域合作守護無毒家園

行政院秘書長張惇涵。（資料照片） 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（11）日主持「行政院毒品防制會報第38次會議」時指出，行政院持續推動「新世代反毒策略行動綱領」，迄今已邁入第3期，施用毒品人口數及新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示國家反毒策略是走在正確的道路上。他期盼中央與地方共同努力，持續從源頭阻斷供需、降低毒品危害、強化復歸支持，共同守護國人健康。

張惇涵會前頒獎表揚「第13波安居緝毒專案及重大緝毒案件」20位有功人員，並轉達卓榮泰院長的話表示：「每一位公務員都是模範，而得獎者更是模範中的典範。」他同時請臺灣高等檢察署與六大緝毒系統首長，對未能到場受獎的緝毒英雄從優獎勵，以鼓勵所有第一線夥伴持續堅守崗位。

張惇涵致詞時表示，過去擔任總統府發言人及副秘書長期間，常陪同總統參加緝毒成果記者會，聽到許多緝毒人員分享查緝過程，不僅運用專業分析，更在第一線斡旋、冒險犯難，備極辛勞。他代表卓院長及全體國人，感謝所有在第一線緝毒執法的夥伴們。

第13波安居緝毒專案為期20天，以依托咪酯類、愷他命、大麻等新興毒品為主題式查緝重點，共查扣各級毒品407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場等74處。張惇涵強調，面對不斷變化的毒品情勢，緝毒工作必須持續掌握科技新知、善用科技工具，並與國內外執法單位充分合作，從源頭阻斷供應管道。

會中聽取臺灣高等檢察署報告後，張惇涵指示，近年依托咪酯類等新興毒品及大麻危害快速上升，請法務部會同相關機關加強監測與列管，並加快列管時程；針對電子煙與煙彈成為新興毒品載體，將儘速啟動《菸害防制法》修法程序送立法院審議。

張惇涵並指出，少年涉毒問題日益嚴峻，請臺高檢署整合六大緝毒系統，持續掃蕩校園周邊藥頭，尤其針對「成少共犯」模式嚴格打擊；同時請林明昕政務委員邀集相關部會，研議提升網路購物平臺查緝量能，督促平臺業者配合防堵販毒。

針對地方毒品危害防制中心執行現況，張惇涵肯定地方政府是第一線重要據點，呼籲中央與地方、政府與民間協力落實反毒工作，並請衛福部會同相關部會精進跨局處橫向聯繫，加強對毒癮者脆弱家庭及中輟生的扶助。

在矯正機關毒品犯處遇部分，張惇涵肯定法務部推動緩起訴戒癮治療降低再犯的成效，要求持續深化醫療資源結合，並請相關單位研議增置心理社工人力，同時照顧第一線矯正人員心理健康。

會議最後通過臨時動議，請衛福部邀集相關部會及外聘委員，就第三、四級毒品使用者行政處遇成效進行全面成效評估，並於下次會報提出報告。

張惇涵強調，反毒工作需要跨部門、跨領域合作，政府與民間共同投入，才能朝「從源頭阻斷毒品供需、減少毒品危害、穩定復歸、抑制再犯」的總目標前進，一起守護健康的無毒家園。

