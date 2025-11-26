毒品通緝犯拒檢衝平交道「撞壞台鐵設備」害列車延誤 官方將求償

今晨一名毒品通緝犯為逃離警方追捕，駕車衝進基隆火車站南站旁平交道。（圖／翻攝畫面）

基隆警方今晨（26日）查緝毒品案時，一名33歲黃姓男毒品通緝犯拒檢逃逸，竟直接衝進基隆火車站南站旁平交道，撞壞台鐵設備，轎車則當場爆胎，黃男隨即下車狂奔，最後還是被警員抓到。事件發生後，造成台鐵基隆到七堵間以西正線單線雙向行車，南下、北上列車均有延誤狀況。

據了解，警方今日凌晨攔檢該黃姓毒品通緝犯，黃男拒檢並加速逃逸，衝撞基隆火車站南站旁平交道，由於車輛爆胎卡在鐵軌上，黃男火速棄車逃逸，還沿著車站的鋼梁爬上3樓頂棚，警方立即通報消防到場，最後出動雲梯車才將受傷的黃男安全拉下，並將人送醫治療。

由於黃男駕車撞壞台鐵工務及電務設備，警方也通知台鐵來拖走轎車，台鐵工務單位則出動怪手吊離車輛，並派員搶修設備。今晨5時許台鐵基隆到七堵間僅能以單線維持雙向行車，造成南下、北上列車延誤，直到上午8時才恢復正常通車。

此外，因黃男肇事，導致基隆火車站2個平交道柵欄故障，目前只能採人工方式開柵欄放行，大型車輛則無法通過。台鐵公司表示，將進一步向肇事駕駛求償。

