毒品通緝犯新北三重狂飆撞機車 殺人未遂罪判6年

（中央社記者曹亞沿新北2日電）1名毒品通緝犯今年7月在新北市三重區遭警方盤查，為躲避查緝在市區狂飆，還突然變換車道撞倒旁邊機車，導致騎士受傷腦出血。新北地方法院依殺人未遂罪判有期徒刑6年。

根據法院11月26日判決，毒品通緝犯洪男今年7月29日施用毒品後，開車行經新北市三重區，中途停在路邊紅線遭警方盤查，洪男深怕自己通緝犯身分曝光，拒絕下車受檢並開車逃逸，沿路闖紅燈、逆向、任意變換車道，並衝撞多輛停等紅燈的汽機車。

廣告 廣告

洪男繼續駕車逃避警方追捕，行經三重國小捷運站前時，不顧李姓機車騎士行駛在右前方，仍向右變換車道撞擊機車，李姓騎士人車倒地，導致腦出血、左側肋骨、頸椎骨折等，幸送醫搶救後未釀死亡。

洪男最後棄車於台北市，警方循線將其逮捕，並在車上查獲含二級毒品依托咪酯成分的吸管，洪男尿檢後驗出安非他命陽性反應。

洪男在庭審時矢口否認殺人未遂犯行，辯稱當時被嚇到才一直逃，不慎撞到李姓騎士，並非故意衝撞。但法院勘驗監視器畫面，李姓騎士一直都行駛在洪男右前方，並非突然竄出，洪男應可輕易看見其機車，不予採信。

法官認為，洪男明知右前方有機車，一旦遭受高速衝撞可能造成嚴重死傷，但洪男仍執意切換車道衝撞騎士，已有「即使造成他人死亡也在所不惜」心態，認定洪男具不確定殺人故意，依刑法殺人未遂罪判處有期徒刑6年。

另洪男毒駕也犯刑法公共危險罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。（編輯：林恕暉）1141202