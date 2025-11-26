毒品通緝犯棄車在鐵軌上 台鐵基隆到七堵段列車延誤

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市警一分局延平街派出所今(26日)清晨5時許，追捕1輛毒品通緝犯車輛，未料通緝犯竟直接把車開入台鐵三坑火車站附近平交道後棄車逃逸，車子就停在往基隆車站方向軌道上，警方追捕逮到該名通緝犯後，請來吊車將車子吊走；該起事件後，台鐵以單線維持雙向行車，造成基隆到七堵段上、下行列車延誤，上午8點才恢復通車。

基隆市警一分局今天清晨5時許追捕一名毒品通緝犯，該名通緝犯把車開進三坑火車站附近平交道後，棄車逃逸；警方發現通緝犯棄車逃逸後，一組警力追捕到棄車逃逸的通緝犯後送醫，另一組則通知台鐵，並協調吊車拖走轎車，以免影響列車通行。

廣告 廣告

不過，該起事件後，台鐵今天清晨5點41分緊急調度，以單線維持雙向行車，造成上、下行列車延誤，上午8點恢復通車。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

手刀對獎！11/25 大樂透、今彩539開獎啦

直播調靈為于朦朧討公道宮廟 師父喊「西醫可怕」惹議急貼這公告

