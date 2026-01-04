毒品通緝犯沒戴安全帽遭逮 家屬大鬧警所錄影嗆警

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義警方昨(3)日凌晨巡邏，發現一名男子沒戴安全帽，上前攔查才知他是毒品通緝犯，警方立刻將人帶回派出所，家屬接到消息帶著日常用品趕來探視，但一進門就在派出所內對著員警錄影，員警立刻出聲制止，但家屬不從還嗆警，最後警方強勢執法，家屬才停止錄影自行離開。

警方VS.通緝犯家屬說：「不是啊，(你不要錄影，出去)，你們要這樣子(錄影)，都出去。」民眾來到派出所，直接開機錄影，立刻引發警方不滿，要求馬上停止，雙方爆發爭執。

廣告 廣告

警方VS.通緝犯家屬說：「你不要摸她喔，(出去)，你不能摸她，(麻煩都出去，不能錄影，出去)，你不能摸她，(好)，(麻煩你出去，你不出去，我用強制力了)，好，我們走，強制力，你用強制力啊。」

眼看民眾不願配合，警方態度也變強硬，說明立場後，要求幾個人離開，警方VS.通緝犯家屬說：「我們來關心一下拿東西給丈夫讓他帶進去裡頭用，我們告知你你先生現在被通緝被我們抓到，這是我們的程序。」

事件起因是警方，昨(3)日凌晨在嘉義朴子市，發現51歲的卓姓男子，騎車沒戴安全帽攔查後發現，是毒品通緝犯當場逮捕帶回，家屬接到通知趕來關心，但一進派出所，其中一人就開始錄影，警方規勸也沒用。

嘉義大鄉派出所副所長蔡佳偉說：「偵辦時卓嫌家屬到派出所內探視，並在駐地內持手機錄影，因警察機關之地涉及公務機密及隱私，所內同仁見狀立即依規定制止，遂與家屬有產生爭執。」

警方表示派出所裡的， 可能有 公文、電腦會有其他民眾個資，員警依規定制止錄影，因此發生爭執，提醒民眾若違反規定，恐涉及妨害公務，還好家屬最後配合停止拍攝自行離去，沒有衍生其他衝突。

原始連結







更多華視新聞報導

假報身分.警匪追逐！警逮毒品通緝犯.移送偵辦

航警局破跨國走私毒品集團 刑期逾50年通緝犯落網

竊盜通緝犯拒檢狂飆400米自撞 遶境民眾合力壓制

