毒品通緝犯謊稱"未帶證件" 警二度攔查竟心虛落跑

民視新聞／綜合報導

花蓮警方日前在路上看有車輛不斷閃燈，上前盤查，發現駕駛無照駕駛，但副駕駛座的蔡姓男子，卻還謊稱不記得身分證字號，警方突然接到其他勤務，原本要離開，但還是決定二度攔查，沒想到對方竟加速逃逸，蔡姓男子還跑給警察追，還是被壓制在地。原來他是毒品通緝犯。

黑色轎車不斷閃爍方向燈，被警方攔下，果然發現是無照駕駛，不過，副駛座的男子，卻一臉心虛、不斷推託，謊稱沒帶證件。員警vs.蔡姓男子：「身份證照字號你完全沒有記嗎？完全沒有，你包包看一下看有沒有證件，你稍微看一下。」這時警方有其他勤務，正要離開，但還是覺得不對勁，決定再攔停一次。員警：「前方車輛靠右停車。」

廣告 廣告

男子攔查謊稱「未帶證件」 警二度攔查竟落跑身分曝光

蔡姓男子不斷推託謊稱沒帶證件，不記得身分證號碼（圖／民視新聞）





沒想到黑色轎車還加速逃逸，這時副駕駛座的蔡姓男子，突然跳車，拔腿狂奔，還是被警方壓制在地。員警vs.蔡姓男子：「你過來，過來幹什麼啦，你跑什麼你跑什麼！ 你給我跑！趴下你給我趴下！」仁里所警員劉晏瑋：「盤查期間他多次推託並謊報身份，這時值班剛好通報有一個家暴情事，對方就趁著我們，判斷情況的時候駕車離去。」

男子攔查謊稱「未帶證件」 警二度攔查竟落跑身分曝光

花蓮仁里所警員劉晏瑋（圖／民視新聞）





事發在花蓮吉安鄉，警方棄而不捨，終於揪出蔡姓男子，是毒品通緝犯，身上還有安非他命、伊托咪酯煙彈6顆，將近50公克。仁里所警員劉晏瑋：「蔡男看到我們攔停之後，就直接跳車逃逸，在附近民眾合作下，我跟同事就往前追緝，並順利將其控制，還有順利查出他是花蓮地檢署，發布的毒品案通緝犯。」蔡姓男子以為謊報身分，就能蒙混過關，還好警方二度攔查，終於逮捕毒品通緝犯。

原文出處：男子攔查謊稱「未帶證件」 警二度攔查竟落跑身分曝光

更多民視新聞報導

桃園重機撞飛5車！先撞斜坡再衝向摩托車 街頭一片狼藉

週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應

最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際

