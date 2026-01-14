毒品零容忍 侯友宜：全力查緝毒駕 守護新北安全

新北市政府十四日召開市政會議，警察局以「打擊依托咪酯守校園 阻斷吸毒駕車護新北」為題進行報告。新北市長侯友宜表示，毒駕形同「移動的殺人工具」，絕不容許其在新北市街頭橫行，要求各單位全力配合警察局，以最快速、最嚴格的標準全力打擊毒駕，守護市民安全。

侯友宜表示，近年來新興毒品氾濫，尤其是依托咪酯毒品濫用造成交通事故案件數增加，新北市也曾因此發生二員警執勤不幸殉職的憾事。他指出，新北市最早發現依托咪酯危害嚴重性，並報請中央將依托咪酯提升改列為二級毒品。在中央與地方的合作下，毒品唾液快篩試劑也在一一四年正式投入執法，新北市在短短四十二天內即查獲八百三十二件毒駕案件，佔一一四年全年取締比例的百分之四十七，顯見毒品快篩試劑大幅提升取締量能。

侯友宜說，毒品防制需仰賴各局處通力合作，尤其近年來青少年涉毒案件層出不窮，他要求衛生局、教育局與警察局除加強校園宣導防制作為外，務必全力查緝電子煙專賣店及網路社群，針對違法販售的業者及犯罪嫌疑人，應立即依法嚴辦、絕不姑息。

侯友宜提醒，農曆春節將至，近期尾牙活動、聚餐將更加頻繁，酒駕若加上毒駕，造成的危害性更高，他要求警察局增加毒駕取締專案頻率，尤其是夜間重點時段的攔查，守護用路人安全；同時責成交通局協助擴充查扣車輛的保管空間，確保員警執勤效能，共同防止潛在交通事故發生。此外，侯友宜也感謝第一線員警的辛勞，承諾市府會持續向中央爭取補足基層警力，並全力支持提升唾液快篩量能及更新警用設備，盼成為警察最堅強的後盾。

警察局長方仰寧補充說明，依托咪酯等新興毒品濫用，對民眾安全構成重大威脅，警方將結合毒品唾液快篩、情資蒐證溯源查緝與專案勤務，持續打擊毒駕。同時透過毒品防治辦公室與教育、衛生及社政等各單位密切合作，從校園防毒、溯源查緝到高風險族群輔導等面向多管齊下，全面阻斷毒品供需，守護新北安居。