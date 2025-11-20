毒品、槍砲犯出獄再犯被逮！他竟「自備鑰匙」打開腳銬…從派出所脫逃

記者陳弘逸／台中報導

台中毒品前科犯出獄後，再犯案，掛假車牌上路還攜帶槍彈自保，被逮押回派出所，還拿預藏的鑰匙打開腳銬逃脫。（示意圖／Pixabay）

台中林姓男子曾犯毒品罪遭判11年6個月，3年前假釋出獄，因愛車未繳納稅金及貸款，竟花錢假車牌上路，還攜帶槍彈自保，去年又因毒品罪被逮，被押到派出所人犯戒護區內，竟拿預藏的鑰匙打開腳銬逃脫，所幸，6小時內就被逮；這次犯偽造特種文書罪、脫逃罪及非法寄藏非制式手槍罪，遭依法加重其刑。

判決指出，林男因車輛未繳納稅金及貸款，擔心遭拖吊，2024年3月花8000元購買「假車牌」掛上車；同時攜帶「仿BERETTA廠92FS型」手槍的非制式槍枝，及3顆非制式子彈上路。

同年4月25日傍晚5時許，因毒品案遭員警查獲，並依法逮捕後拘禁在沙鹿分駐所人犯戒護區內，當晚，他竟趁戒護警員未注意，拿出預藏的鑰匙打開腳銬逃脫，所幸，逃逸6小時內，就在加油站被逮捕。

林男被依法移送，又被查出過去因違反毒品危害防制條例案共3罪，遭判11年6個月有期徒刑確定，2021年4月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，然而，又再犯本案，因此構成累犯，依法加重其刑。

法官認為，林男掛假車牌，讓原車牌車主無端收到15張交通違規罰單；然後又犯寄藏槍彈，另案通緝為警逮捕後趁隙脫逃，無視國家公權力執行，加上前科又構成累犯，依法量刑。

法院審理後，將林男依行使偽造特種文書罪，處4個月有期徒刑；犯脫逃罪，處6個月有期徒刑，2罪皆可易科罰金，又犯非法寄藏非制式手槍罪，判處5年4個月有期徒刑，併科罰金8萬元，罰金部分，得服勞役，可上訴。

