毒品.重利.妨害自由 55歲毒駕駕駛前科近40項

毒駕的55歲楊姓駕駛，有重利、妨害自由、毒品等近40項前科。目擊民眾表示，他當時開在他後面就覺得不對勁，起初車速很慢，還搖搖晃晃，之後突然加速，撞斷好幾根路中的分隔護欄， 直到撞倒步行的婦人才停下 。至於一名剛停好車的騎士，和坐在車上的民眾，則是驚險和死神擦肩而過。

無力癱坐輪椅，脖子上還用護頸支撐，員警輪椅上推著的就是肇事的楊姓駕駛，送醫時一度毒癮發作，車禍現場不遠前的仁一路跟愛九路口，中間護欄缺的缺斷的斷，原來就是楊姓駕駛撞的，目擊民眾說：「他開在兩線道中間，很慢很慢大概只有1.20而已，他開始我看他有左右搖晃的時後，我有按他喇叭，愛九路路口的時後他開始就加速，然後就沿著中間的分隔島，就開始撞。」

楊姓駕駛的車子突然往外偏，後車紛紛跟他保持距離，撞完護欄後順著仁一路，再往前沒多久就撞上步行的婦人，一名機車騎士險遭波及，好險有轎車跟路邊車輛當緩衝，而他停好車僅僅5秒，受傷民眾說：「整個後車廂幾乎都跑進去了。」

躲過死神的還有當時坐在路邊車上的林姓男子，想起生死一瞬間還是相當驚恐，受傷民眾說：「真的會嚇死，我是坐在車上，而且安全帶還綁著，如果沒有綁安全帶那撞擊力，整個人衝上去，搞不好我就衝到外面，然後被自己車又壓過去那就完蛋了。」

據了解55歲的楊姓駕駛，有重利妨害自由，還因毒品罪入監服刑，前科將近40項，基隆市長謝國樑才開記者會，痛斥酒駕毒駕零容忍，沒想沒幾天又因毒駕發生憾事。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

