毒嫌偵訊上銬手機狂拍PO社群 警未阻止遭懲處

中部中心 ／ 中部綜合報導

台中警方發生離譜戒護疏失！一名毒品嫌犯在派出所被上銬偵訊時，竟然使用手機錄影，大拍特拍，就連員警在製作筆錄的過程，也被他用手機拍下，PO網社群平台上，過程中，卻沒有員警制止他的行為。對此，台中第五分局表示，確認員警控管疏失，將依規定祭出懲處。





都被上銬了，嫌犯還能甩手銬開玩笑，涉嫌毒品案，手腳都被上銬，腳還晃個不停，老兄他絲毫不在乎，甚至大聲唱歌，不過，這地點怪怪的喔，這可是在派出所的偵訊室，就連員警製作筆錄也被拍下來，已經違反規定，但卻沒有員警出現制止

廣告 廣告





毒嫌偵訊上銬手機狂拍PO社群 員警未阻止遭懲處

嫌犯在警所偵訊時 上銬也拍還大聲唱歌 畫面都被他自己傳到社群平台上。（圖／翻攝畫面）





派出所駐地內部，怎麼可以用手機拍，畫面通通被毒品嫌犯傳到社群平台，從派出所外拍到派出所內，搭警車移送到地院，一路狂拍，分局調查後，確認員警未落實三安要求，包含，人犯安全、員警安全及案件安全。警方表示，男子持有毒品遭到偵訊調查，因為手機沒有被查扣，結果拿手機大拍特拍還po網，員警沒阻止遭懲處，警方說將會加強訓練，避免類似狀況再發生。





毒嫌偵訊上銬手機狂拍PO社群 員警未阻止遭懲處

嫌犯拿手機在警所內大拍特拍 員警製作筆錄也被拍下。（圖／翻攝畫面）





原文出處：毒嫌偵訊上銬手機狂拍PO社群 員警未阻止遭懲處

更多民視新聞報導

判決出爐! 蘆洲女金項鍊曾遭搶 警循線追查成功逮嫌

宜蘭毒犯保外就醫失聯爆治安疑慮 汽車代步拒返監全力追緝終落網

解散國會有用！日本選戰民調曝光 高市早苗有望率執政聯盟大勝

