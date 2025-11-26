毒嫌深夜闖鐵軌害多班車次大誤點 學生.通勤族好崩潰

生活中心／綜合報導

深夜毒蟲闖入台鐵基隆-七堵段平交道，導致約300公尺鐵路沿線護軌、扣件、號誌設備被破壞。台鐵緊急吊走肇事車輛，並漏夜搶修，但仍然一度延誤發車，今天上午九點前，也只能單線雙向通車。平交道號誌也故障，車輛通通得繞路，大批通勤族緊急趕去搭客運，剛好今天高中段考，很多學生哀號遲到了。

明明沒車通過，但平交道警鈴大作，狂響不停。噹噹噹刺耳聲，從清晨響到通勤時間都沒停。

員警vs.趕上班騎士：「號誌壞掉喔號誌壞掉，（你要上班是不是），對啊，（現在趕過不過不去了），哇趕快改道。」

民眾：「等二十多分有啊，問題我就是沒路可以走，你用起來我趕快推過去就好了，那些人可以走地下道嘛，對嗎那就沒話講。」

毒嫌深夜闖鐵軌害多班車次大誤點 學生、通勤族崩潰喊遲到了

平交道由人工控管（圖／民視新聞）台鐵人員出動人工接管平交道通行，員警也來協助在火車通過後，搬起柵欄，讓行人、機車騎士能夠通過。

員警vs.汽車駕駛：「你等一下看怎麼樣，倒車倒車不能過。」

汽車駕駛好無奈，途經平交道的路段，都不能走，到底該怎麼改道？事情起因，都是因為一名毒駕通緝犯，深夜開車闖入基隆-七堵間鐵軌，沿線撞壞300公尺設備，包含護軌、扣件、號誌，受損嚴重。台鐵連夜搶通，4點51將肇事車輛移除，恢復單線雙向通車，直到上午9點09，才能正常通行。但導致12列車截短行駛、2列停駛，還有無數班次，清早上班、上學，火車大誤點。

客運站大排長龍（圖／民視新聞）

客運站大排長龍（圖／民視新聞）通勤族：「好像延誤二十分鐘吧，（所以你就趕快來搭這個客運），對，（現在上班會不會遲到），會。」

不只通勤族們方寸大亂，週三更是高中生段考，學生快崩潰。大批通勤族擠進轉運站。每條往雙北的路線，都大排長龍，單一車次，隊伍繞了又繞，排到第四排。客運業者緊急調派班次前往支援，一個早上兵荒馬亂，才總算把所有旅客疏運完畢。

