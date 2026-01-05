毒嬰幼兒海苔流市面！醫揭鉛、鎘過量的影響

▲嬰幼海苔爆食安問題。示意圖，非當事品牌（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

[NOWnews今日新聞] 嬰幼兒海苔爆出重大食安問題！根據媒體報導，他們將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，且當中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。對此，小兒科醫師巫漢盟在臉書發文示警，兒童神經系統尚未發育完全，攝取過量重金屬恐傷害多重器官，呼籲購買過上述產品的家長儘快帶孩子就醫。

行政院消保處12月公布四件嬰幼兒食品重金屬「重金屬-鎘」超標，包括齒妍堂的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」、田靡製麵「番茄風味義大利麵」、韓國輸入的Baby Bon紫薯米棒、日初禾作「零添加蘋果糙米餅」，檢出重金屬含量約0.043至0.838mg/kg。目前已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

《鏡週刊》指出，有民眾投訴媒體，目前市面上仍有多款韓國進口的嬰幼兒海苔重金屬嚴重超標，這些產品皆可在連鎖藥局、酷澎、蝦皮等販售平台購得。

對此，「阿包醫生」巫漢盟醫師今（5）日在臉書發文指出，一早看到嬰幼海苔爆食安、送驗7款食品重金屬全超標的新聞著實會嚇壞爸媽，他指出兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統尚未發育完全，因此攝取過量的鉛或鎘對健康的影響非常深遠，以下針對鉛過量及鎘過量影響詳細解說。

阿包醫師指出，鉛中毒最危險的地方在於初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已經對大腦造成不可逆的傷害。

阿包醫師也指出，鉛、鎘過量的影響

鉛過量的影響

一、神經與行為發育（最顯著）

智力受損：即使是低濃度暴露，也可能導致 IQ 下降、學習障礙。

行為異常：出現過動、注意力不集中、容易激動易怒、具攻擊性或反社會行為。

發展遲緩：語言能力退化、動作協調性變差。

二、生理症狀

消化系統：陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕。

血液系統：影響血紅素合成，導致貧血，孩子臉色可能較蒼白。

骨骼牙齒：鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩；長期暴露者牙齦處可能出現灰黑色的「鉛線」。

三、急性重症

若短期大量攝取，可能引發「鉛腦症」，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

鎘過量的影響

一、腎臟損傷（主要攻擊目標）

​蛋白尿：鎘會破壞腎小管，導致蛋白質、葡萄糖或胺基酸隨尿液排出。

​腎功能衰竭：長期累積可能演變為慢性腎臟病。

二、骨骼病變

​痛痛病：鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛。

三、其他影響

​消化道刺激：急性攝取會導致嚴重的嘔吐、腹痛及腹瀉。

​呼吸與心血管：長期接觸可能增加成年後高血壓及心血管疾病的風險。

巫漢盟醫師最後呼籲，有購買這些產品的爸媽，倘孩子有相關症狀，建議先帶孩子到醫院檢查，他也提醒幫孩子準備食物時切記均衡，食材種類也定期做更換，或許就能避開這種食安危害。

