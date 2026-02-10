日圓套利平倉風暴會重演？專家解析高市勝選後市場走向：等「一訊號」出現再擔心

日本首相高市早苗率領的執政聯盟日前在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政局利多點燃日股行情，市場資金明顯回流至日股相關資產。對此，財經作家狄驤指出，高市早苗勝出後，最值得關注的是日圓匯率與日本債市，因為從歷史經驗來看，日圓與日債一旦出現劇烈波動，對整體市場來說都不算好事。原本市場預期，高市早苗勝出將會看到日圓匯率逼近160，主因是高市原本的政策為降稅與透過舉債來刺激經濟，跟前幾年英國前首相特拉斯（Liz Truss）很相似。

狄驤發文提到，日本本就是高負債比的國家，如果再將稅減少收入，以及舉債增加更多支出，財政問題只會變得更嚴重，所以市場做出的反應就是拋售日圓與日債，後續可能看到的影響就是美日利差縮小，將對美債造成壓力，而美債殖利率上升則會衝擊股市與經濟，可說是牽一髮動全身。

狄驤表示，好消息是，高市早苗跟特拉斯不同，特拉斯是等到市場劇烈反應才認錯，高市則是明確承諾不會發行赤字債券，並透過非稅收入與補貼審查來籌措資金。因此，我們可以看到日圓持續升值，日債殖利率不再飆高，市場也看好高市大選後獲得國會3分之2席次，政治上的不確定性大幅減少，也更能順利推行高科技、半導體與國防等政策，馬上激勵相關日股大漲。

狄驤說道，可能會有人擔心日圓迅速升值，將再次看到令人聞風喪膽的日圓套利交易平倉，但觀察數據可以發現，目前日圓的空單遠遠低於2024年，這代表日圓套利交易平倉帶來的影響不會太大，不至於引發2024年的劇烈動盪。

狄驤指出，市場最討厭的就是不確定性，近期則可以看到美伊戰事、AI資本支出、日圓貶值等不確定性漸漸消失，再加上前陣子市場積極去槓桿，許多人還處於懷疑階段，不敢進場，這些都反而讓他更看好整體市場發展。他也強調，等到過熱訊號出現再來擔心，像是之前那種漲到別人受不了追高的狀況，到時就要小心點了。

