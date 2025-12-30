毒工廠藏金紙店！警破門逮4嫌 5501咖啡包堆成山

警方趁深夜破門攻堅，逮到4名嫌犯，查扣五千多包毒品咖啡包。（圖／東森新聞）





彰化警局接獲線報，一對高姓兄弟用金紙店當掩護，半夜就變成毒品分裝場，把毒品賣到KTV、舞廳，警方趁深夜破門攻堅，逮到4名嫌犯，查扣五千多包毒品咖啡包，市價超過2百萬元，數量也破單一毒品案的紀錄，堪稱歷年最多，堆成一座「毒品山」。

監視器拍到黑色轎車跟機車，同步抵達包圍民宅，一群人衝下車，直接就把民宅的整扇鋁門窗，拆了拔走，但裡面還有一道門，員警強勢不斷衝撞。

員警使勁瘋狂拉門10多下，但就是破不了。警方直接用砸的，玻璃碎了之後，趕緊衝進黑漆漆的屋內。

員警vs.販毒集團：「趴下啦。」想從後面逃跑的嫌犯，剛好被從後方圍堵的警員逮個正著，事情就發生在彰化員林市員水路，高姓男子跟同夥在民宅內經營毒品分裝工廠，員林警方聯合台中警方，組成專案小組跟監埋伏好幾個禮拜，終於破獲。

彰化警局員林分局長洪再德：「當場查獲高氏兄弟檔以及劉姓及張姓等四名犯嫌，並且現場查扣新興毒品咖啡包5500多包，K他命193公克。」

搜到的毒品堆成山，一張桌子都放不下，5501包咖啡包，5包K他命，市價超過200萬元，據了解，平時高姓兄弟兩人，利用員林市員水路上的金紙店做掩護，店內販賣金紙，看似無違和感，到了半夜就搖身一變成為毒品分裝場。

警方破門攻堅，只逮到兄弟等4人，另外在逃的5名嫌犯還正在全力追緝中。

