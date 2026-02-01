毒心術 專家：別掉入虛擬同溫層

專家指出，AI雖具便利性，但只能視為一種輔助工具，政府推動AI教育同時，更應對民眾做相關風險的宣導。（本報資料照片）

「凡事問AI」成為許多人生活日常，更有人是向聊天機器人尋求慰藉，跟AI當朋友，這種「擬社會互動」（Parasocial）的興起，悄悄地埋下多重危機。專家指出，AI雖具便利性，但缺乏心理專業訓練中的「倫理察覺」與「終止機制」，過度依賴，恐讓使用者陷入虛擬的同溫層。

「Parasocial」一詞近年經常被討論，主要是因為當人們在現實生活中感到孤獨或社交匱乏時，容易透過準社交互動來尋求心理慰藉，但這個對象是虛擬的，並不真實存在。

廣告 廣告

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，AI會有一種「附和性」，它習慣順著你的話講，無法辨識潛在的問題和危機，也不會考慮倫理問題。但心理諮商的核心在於面對面觀察與察覺，心理師將倫理課程融入專業訓練中，諮商時會挑戰當事人的認知盲點，一旦發現偏差錯誤，即時給予中止。

藍挹丰強調，人是社會動物，AI只能視為一種輔助工具，最後還是要由自己決定，判斷做這些事情是對自己有幫助的，而真正心理治療，仍需在真實社會中，透過人際互動獲得。她表示，AI倫理由工程師去處理，呼籲政府推動AI教育同時，更應對民眾做相關風險的宣導。

諮商心理師公會全聯會也提醒，若將AI視為關係的替代品，可能會加劇對虛擬角色的依賴，反而造成更深層的孤獨感，也失去對事物反思的機會。

此外，測謊被認為是一種讀心術，坊間有許多號稱能測謊的AI軟體，測謊專家林故廷表示，目前美國測謊協會尚未公開認可任何AI測謊軟體，雖然學術文獻探討利用AI分析語音、微表情或文字，但在刑事司法情境下，仍缺乏具備外部效度的實證研究，所謂AI技術主要效益，僅是節省偵查資源與提供即時參考資訊。