毒梟假冒知名化學公司 走私「20億喪屍毒原料」

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有販毒集團假冒南臺灣知名化學公司，從印度空運、走私100公斤的依托咪酯原料來台。（圖／東森新聞）





保三警方查出有販毒集團，鑽先驅原料的漏洞，假冒南臺灣知名化學公司，以合法化學添加物來報關，從印度空運、走私100公斤的依托咪酯原料來台，萬一流入市面，可以做成100萬顆喪屍煙彈，市值超過20億。

藍色塑膠桶空運來台，裡頭東西藏有玄機。包裝層層打開，裡頭是沉甸甸白色粉末，放上磅秤一量隨便都好幾公斤重，這些全是危害世人，導致多個家庭破碎的依托咪酯原料，黑市價格破20億。查扣的100公斤喪屍煙彈依托咪酯粉末，一字排開數量相當驚人，而集團是冒名南台灣知名的化工公司，以合法的化學添加物原料名義來報關，試圖走私來台。

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100公斤，可以做成100萬顆毒煙彈，主嫌壯大事業，還當起仲介，找缺錢共犯，相約在高雄知名的咖啡廳外，交易假冒化工公司的文件要共犯拿去報關。但這些畫面，通通成為走私鐵證，兩人還沒領貨先被抓，坦承會將原料，提供給全台各個喪屍煙彈分裝廠。

全台掃毒不停歇，為了阻止毒駕案件再害命，警方展開多點查緝，同步斬斷位在宜蘭市區的喪屍煙彈工廠。警方掌握，毒品原料來源幾乎來自印度，主要是依托咪酯，在印度屬於處方藥物並非毒品，管制寬鬆。

台灣集團近而抓緊先驅原料漏洞，如何有效喝止，依托咪酯改列一級毒品勢在必行。

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吸食毒品，有害身心健康。

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