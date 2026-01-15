毒梟利用空壓機跨境運毒 警查獲3公斤海洛因

警方切割空壓機後，赫然發現毒品海洛因磚藏匿其中，重達3公斤，粗估市價近二千萬。（記者張翔）

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心會同高雄市刑大，成功偵破一起跨境運毒案件，查獲自泰國寄送來臺、夾藏於工業用空壓機內之第一級毒品海洛因磚，毛重高達3052公克，粗估市價近二千萬，全案警詢後依違反毒品危害防制條例移送臺灣高雄地檢署偵辦。

刑事局南打指出，警方於114年5月20日接獲情資通報，指稱一批自泰國寄送來臺之國際包裹疑似藏毒，經查驗後發現，該包裹內的工業用空壓機結構異常，專案小組隨即報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並成立專案小組展開深入調查。

為突破空壓機厚重且密閉之金屬外殼，專案小組動用機具進行切割破壞，赫然發現機殼內部原有機械構造已遭拆除，改以多塊「雙獅地球標」海洛因磚替換。警方進一步指出，該批海洛因磚經高度精密壓縮，單塊體積小巧，可輕易放入口袋中，極利於隨身攜帶與後續分裝轉運，顯示運毒集團對走私手法與規避查緝具有高度計畫性。

專案小組研判，運毒集團刻意利用工業用空壓機厚重金屬外殼，企圖規避X光掃描設備檢測，並選擇高純度、小體積之磚塊狀海洛因，以利於後續流通。警方歷經數週縝密跟監、分析包裹流向並全面布網，於114年12月在高雄市新興區等地，成功拘提取件人張男、王男等2名犯嫌到案，並查扣海洛因毒品磚毛重3052公克，粗估市價近二千萬。全案警詢後，已依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

刑事警察局強調，本案查獲之海洛因磚純度極高，若流入市面，恐對社會治安與國人健康造成難以估計之危害，警方未來將持續強化對跨境運毒新興手法的查緝力道，全面掃蕩毒品犯罪。同時呼籲，民眾切勿因一時貪念或受利誘而鋌而走險，運輸第一級毒品依法最重可處死刑或無期徒刑，切莫以身試法。