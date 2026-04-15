毒母房內吸安猶如「毒氣室」！1歲童驗出成癮級毒量 中院重判8年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為滿足毒癮，陳女害女兒體內毒品濃度偏高，被台中地院法官判刑8年。（圖／報系資料照）

台中一名陳姓婦人長期在密閉房間內吸食安非他命，竟讓年僅1至3歲的女兒被迫吸入毒煙，體內驗出接近成癮者的高濃度毒品；案經台中地院審理，法官認定其行為形同將幼童置於「毒氣室」，依以非法方法使人施用毒品等罪，判刑8年徒刑，可上訴。

檢警調查，陳女自2021年至2023年間與女兒同住在潭子區，明知房間空間密閉、幼女毫無自我保護能力，仍多次在女童面前吸食第二級毒品安非他命，導致孩子長期暴露於毒煙環境中。

社工介入後，分別於2021年與2023年採集女童毛髮檢驗，結果均呈現安非他命陽性反應。醫院檢測更發現，女童體內甲基安非他命濃度高達7567pg／mg，已接近成癮者數值，引發外界震驚；期間陳女一度失聯遭通緝，近期才到案接受審理。

廣告 廣告

檢方主張，女童體內毒品濃度異常偏高，非單純二手煙即可造成，懷疑陳女有直接餵食毒品行為。不過法院審酌認為，尚無證據證明有直接餵食，但長期在密閉空間吸毒，仍足以讓幼童吸入大量毒煙並殘留體內。

合議庭法官指出，毒品施用方式不限口服，在狹小空間燃燒吸食亦可能造成他人被動施用毒品。陳女明知女兒年幼、無法抗拒，仍持續吸毒，已構成以「其他非法方法」使人施用毒品罪，另同時觸犯妨害幼童發育罪，屬想像競合，從重論處。

法官審酌，陳女身為母親卻為滿足自身毒癮，罔顧女兒身心發展與健康，行為惡劣；但考量其犯後坦承犯行，依法予以減刑。最終依2個成年人對未成年人以非法方法使人施用第二級毒品罪，各判6年，合併執行8年徒刑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友借錢不還氣炸！律師教「3步驟」討回還拿更多：變5％定存

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪 張嘉和豪門太太低調現身

男友喉嚨卡3天咳出「詭異生物」嚇壞 全網見畫面抖爆：不如不知道