毒氣狂冒！基隆港西20碼頭 化學槽「氯磺酸」外洩

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今日清晨5點多，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區驚傳毒氣外洩事件。（圖／東森新聞）





今日清晨5點多，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區驚傳毒氣外洩事件。一輛來自中華化學桃園廠的化學槽櫃突然噴出白色煙霧，洩漏物質為具強烈毒性的氯磺酸。由於基隆當時下雨，該物質遇水可能引發劇烈化學反應，釋放高溫與腐蝕性酸霧。化學署人員不敢大意，立刻全副武裝到場拉起封鎖線，目前整個碼頭全面管制「只出不進」。

現場可見化學槽櫃持續冒出白色煙霧，隨海風擴散。消防人員與港務警察到場後，緊急研擬處置方式。化學署環境事故技術團隊也穿著防護裝備進入現場處理，避免進一步危害。

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氯磺酸主要應用於半導體產業，用於奈米材料表面改質及化學清洗，但若接觸人體，可能造成皮膚及眼角膜灼傷甚至失明，吸入後則恐引發肺水腫，嚴重時危及生命。基隆港港務人員表示，該物質遇水僅會產生反應並冒出類似鹽酸氣體，原則上不會爆炸。

不過由於當時正值降雨，氯磺酸遇水恐迅速分解為鹽酸及硫酸，並釋放大量熱能，可能導致毒氣進一步擴散。港務單位指出，目前已將洩漏槽櫃移置空曠區域，並以接液盤承接，降低外洩風險。為確保安全，西20號碼頭5A區已全面封鎖，暫停交領櫃作業，車輛僅能出場無法進入，導致部分貨車滯留場外等待。有貨車司機表示，現場以鐵桶封鎖通道，車輛無法進入作業區。

目前貨主已緊急派員到場檢查，此次事件雖未造成人員傷亡，但相關單位將在危機處理結束後，進一步釐清事故原因並追究責任。

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