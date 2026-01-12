毒氣猛男持刀大鬧 「7警抓不住」畫面曝光

員警合力將嫌犯壓制。（圖／東森新聞）





昨天晚間，新北市金山有一名男子雙手都持刀，隨機對經過的車輛試圖攻擊，警方到場壓制，他也不配合，最後是一路到新北市萬里，才將他圍捕，過程中因為他不斷反抗，造成5位員警受傷，他本人現在也因為身體不適住院觀察。

目擊民眾：「快快快離他遠一點，離他遠一點。」男子在車道正中央，朝要過彎的白色轎車衝上前，持刀揮舞企圖攔車。目擊民眾：「他走過來了，他要砍重機了，砍重機...，撞他，來了來了。」

目睹驚悚瞬間，一旁駕駛跟乘客真的是嚇壞了。尤其他一開始更是一手拿鐮刀、一手拿短刀，駕駛們看傻轉頭逃離打電話報案，但他一看到警方拔腿狂奔，催油門當街逃竄，警方立刻呼叫支援，攔截圍捕並對空鳴槍。直到聽到槍響，他總算不逃了，但依舊瘋狂掙脫。

員警：「拉起來啦，拉起來，來換我銬，那一隻手先上銬。」

他身形高大，體重落在80公斤上下，身材精壯，光是壓制他，6名警力，就有3名壓住他，2名抓手，1名抓腳，1名負責上腳鐐，逮捕過程還造成5位員警受傷。

鳴槍萬里分駐所副所長林育賢：「我們金山所巡邏車有靠過來，犯嫌的車輛也往前衝，我看到當下，就先（對空）開槍，他很難拉。」

金山警分局金山派出所受傷員警楊佳樺：「他不斷手握方向盤，不願意下車接受調查，我也是到後來才發現自己受傷。」

雙刀攔車在新北市金山鬧區，11號晚上8點多，44歲的翁姓男子持雙刀嚇人後，他聽到警車聲，立刻駕車落跑，上演警匪追逐，過程中甚至衝撞警車。

警方從環金路一路追了1公里，最後在萬里的頂社路附近將他圍捕，皮卡車車頭有多處撞擊碎裂痕跡，車上高掛著猛男秀廣告，而警車引擎蓋車燈，也都被他撞到變形。

警方除了在他身上查獲鐮刀短刀，更搜出喪屍煙彈，揪出毒駕上路。不過翁姓男子身體不適送醫，院方評估至少得住院觀察一天，出院再偵訊釐清他揮刀原因。

