毒海苔名單出爐！2.5萬件緊急下架 最嚴重超標50倍

食藥署13日公布7款嬰幼兒海苔抽驗結果，6件重金屬鉛、鎘超標，1件已售完。其中「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」鎘超標50倍，已要求業者下架回收，截至12日共下架2萬5047件。

食藥署13日公布7款嬰幼兒海苔抽驗結果，6件重金屬鉛、鎘超標，1件已售完。（示意圖／Pixabay）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，嬰幼兒食品重金屬含量標準為鉛0.05mg/kg、鎘0.04mg/kg。此次產品檢出範圍，鉛從0.14mg/kg至0.206mg/kg，鎘則檢出0.912mg/kg至2.013mg/kg。其中「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」被檢出鎘含量2.013mg/kg，超標50倍，「MB BABY萌寶寶海苔」則驗出鉛含量0.206mg/kg，超標4倍。

此次抽驗產品包括「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「ibobomi無調味海苔片」等5款韓國進口海苔，以及「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」等台灣品牌。其中原物料來自韓國的台灣產品「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」等皆遭檢出重金屬超標。

食藥署公布嬰幼兒海苔抽驗結果。（圖／食藥署）

劉芳銘指出，食藥署將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用之食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列。在邊境查驗方面，食藥署針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月至2月6日，採100%逐批查驗，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，確保嬰幼兒食品衛生安全。

