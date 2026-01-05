毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折

記者蔣季容／台北報導

嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，​鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。

巫漢盟在臉書指出，兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統尚未發育完全，因此攝取過量的鉛或鎘對健康的影響非常深遠。其中​鉛中毒最危險的地方在於初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已經對大腦造成不可逆的傷害。而​鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。

鉛過量的影響

1、神經與行為發育（最顯著）

​智力受損：即使是低濃度暴露，也可能導致IQ下降、學習障礙。

​行為異常：出現過動、注意力不集中、容易激動易怒、具攻擊性或反社會行為。

​發展遲緩：語言能力退化、動作協調性變差。

​2、生理症狀

​消化系統：陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕。

​血液系統：影響血紅素合成，導致貧血，孩子臉色可能較蒼白。

​骨骼牙齒：鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩；長期暴露者牙齦處可能出現灰黑色的「鉛線」。​

3、急性重症

​若短期大量攝取，可能引發「鉛腦症」，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

鎘過量的影響

1、腎臟損傷（主要攻擊目標）

​蛋白尿：鎘會破壞腎小管，導致蛋白質、葡萄糖或胺基酸隨尿液排出。

​腎功能衰竭：長期累積可能演變為慢性腎臟病。

​2、骨骼病變

​痛痛病：鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛。

​生長抑制：影響孩子身高的正常發育。

​3、其他影響

​消化道刺激：急性攝取會導致嚴重的嘔吐、腹痛及腹瀉。

​呼吸與心血管：長期接觸可能增加成年後高血壓及心血管疾病的風險。​

巫漢盟提醒，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。此外，​幫孩子準備食物時切記均衡，食材種類也定期做更換，或許就能避開這種食安危害。

