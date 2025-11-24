毒海鮮流入市場！台人愛吃「3水產」重金屬超標 業者名單曝

生活中心／彭淇昀報導

有毒海鮮流入市場！為保障國人飲食安全，根據衛福部食藥署公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量抽檢結果，抽驗307件食品，其中有8件重金屬鎘超標，包含鮮百合、百合、旗魚、巴西蘑菇。

澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.09mg/kg。（圖／翻攝自食藥署）

食藥署今（24）日公布114年度7-9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

其中，一亨國際企業的「百合-日本（新鮮）」、澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」，以及秀鳳姐的店「海膽」，共計3件檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

日發中藥的「百合」檢出重金屬鎘1.65mg/kg。（圖／翻攝自食藥署）

另外，屏東永成行的「旗魚」、旭豐生物科技和翔達貿易的「巴西蘑菇」、日發中藥的「百合」，以及一名個人進貨的「鮮百合」，因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處新臺幣15萬元整罰鍰。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

