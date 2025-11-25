毒海鮮流入市面！8件食品鎘超標 食藥署：來源不明最高罰300萬

澎祖海產加工廠的澎湖丁香魚被食藥署驗出重金屬超標。（食藥署提供）

國內市售食品再爆重金屬超標疑慮。衛福部食藥署24日公布114年度7至9月重金屬監測成果，307件抽驗品中共有8件鎘含量不符規定，其中包含海膽、旗魚、澎湖丁香魚等水產品，以及百合、巴西蘑菇等農產。部分產品還因業者無法提出來源資料遭裁罰。

食藥署指出，此次監測涵蓋26件食米穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及加工品、41件嬰幼兒食品等，共307件。檢出鎘超標的8件中，包含「百合－日本（新鮮）」「澎湖丁香魚」「海膽」等3項，因與規定不符，業者雖被要求限期改正，但最終無產品可供複抽，後續將列入加強管理。另有「鮮百合」「百合」「旗魚」及2件「巴西蘑菇」計5項，因業者無法提出來源資料，共遭裁處15萬元罰鍰。

怎麼會超標？消費者如何自保？

食藥署提醒，食品業者應確實建立產品來源與紀錄，若有「拒絕、妨礙或規避查核」或「提供資料不實」等情形，可依食安法裁處3萬至300萬元罰鍰；情節重大者，更可能被勒令歇業、停業，甚至廢止登錄，一年內不得重新申請。若產品違反衛生標準，屆期不改正，產物可依法沒入銷毀。

食藥署表示，將持續針對市售食品進行重金屬監測，若再度查獲不符規定的產品，將移由所在地衛生局裁處，並將相關業者列為後續稽查重點，以保障民眾飲食安全。

