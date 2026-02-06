毒犯上銬拿手機拍筆錄PO網 台中警認疏失將究責

嫌犯在戒護區拿手機自拍手銬，甚至還把鏡頭瞄準警方的桌上型電腦，直接拍攝筆錄。29歲蔡姓男子還把影片po在網路上，有其他警職人員看不下去揭露，整起事件才曝光。

事情發生在台中市第5分局松安派出所，5日上午7時許處理民眾糾紛案，請蔡男以關係人身分到派出所協助調查，後續發現他另案涉嫌持有毒品，當場轉為現行犯上銬，期間未注意拍攝動作，警方坦言管控疏失。

台中市第5分局督察組長謝啟材表示，「偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。」

廣告 廣告

台中市第5分局強調，當時蔡男拍攝地點位於人犯戒護區，因為涉及持有毒品而非販毒，手機並非違禁品無法查扣，但使用手機拍攝筆錄，危及員警執勤三安核心原則中的案件安全。

台中市第五分局偵查隊長謝志遠說明，「犯嫌使用他自己手機拍照這個動作，假如說我們在公務機關，我們會請同仁嚴格地制止他，這個部分他是不可以適當地拍攝或是公開的。那假如違反其他刑事責任的話，我們會依法辦理。」

台中警方表示，本案將調查懲處失職人員並加強內部教育訓練，而蔡男除涉及毒品案，在警局內拍影片po網還涉犯《刑法》妨害公務、妨害秘密罪嫌，一併函送台中地檢署偵辦。

更多公視新聞網報導

新北夫妻吵架被警制止心生不滿 返家後聚眾包圍派出所

