毒犯手繪地圖藏「大祕寶」 海巡按圖索驥查獲黑槍

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署花蓮查緝隊今日宣布偵破一起槍毒案。專案小組於花蓮縣吉安鄉執行查緝時，雖率先搜出海洛因及安非他命等毒品，卻未見情資指稱的槍械，直到搜出一張手繪地圖，專案小組按圖索驥前往美崙溪橋下挖掘，果真在河床地裡起獲埋藏的手槍與零組件。全案依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》，將呂姓嫌犯移送花蓮地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署花蓮查緝隊於花蓮美崙溪橋下查獲手槍一把及槍枝零組件。（海巡署提供）

花蓮查緝隊日前接獲情資，指出花蓮地區一名呂姓男子非法持有槍械與毒品，隨即會同東部分署第一二岸巡隊及桃園市警察局大園分局共組專案小組。經長期掌握犯罪事證，今日報請檢察官指揮並持搜索票前往呂男住處查緝。警方首先在屋內搜出一級毒品海洛因20.75公克及二級毒品安非他命68.79公克，然而卻始終找不到槍枝下落。

專案小組不放過任何細節，在嚴密搜索過程中，於嫌犯住處發現一張可疑的手繪地圖。查緝人員研判該圖極可能是藏放槍械的「藏寶圖」，隨即帶著呂嫌前往地圖標示的地點。經比對地形後，專案小組在花蓮美崙溪橋下的溪邊河床展開挖掘，最終順利搜出埋藏在泥土裡的手槍一把及一批槍枝零組件，證實嫌犯企圖透過埋入地下來規避查緝。

海巡署強調，毒品與槍枝嚴重危害社會治安，將持續秉持「國安、治安、平安」精神，並落實政府「新世代反毒策略」，針對非法黑槍與毒品進行溯源斷根。海巡署也呼籲民眾，若發現不法情事，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為維護社會治安盡一份心力。

