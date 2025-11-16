毒犯拒檢加速逃逸！逮捕後「搜出兩把折疊刀」 通緝身分也曝光

毒犯拒檢逃逸遭員警逮捕，身上被搜出兩把折疊刀。 (圖／TVBS)

台北市內湖地區日前發生一起警匪追逐事件，兩名毒犯在車內藏有喪屍煙彈被員警攔查時加速逃逸，甚至試圖衝撞員警。其中一名嫌犯更企圖闖入電視台，所幸最終兩人皆被警方壓制逮捕。警方在搜身過程中，發現兩名嫌犯身上藏有兩把折疊刀，案件驚險落幕，所幸未造成人員傷亡。

事件發生在16日下午四點多，台北市內湖地區巡邏員警發現一輛形跡可疑的車輛，上前攔查時發現車內有疑似喪屍煙彈的物品。就在員警輸入資料時，車內人員不顧警方制止，突然發動車輛催油門逃逸。員警立即騎車追趕，雙方一路追逐，最後在一處商辦後門將嫌犯逮捕。

當嫌犯被逮捕後，員警對其進行搜身，竟然在嫌犯衣服裡發現兩把折疊刀。值得注意的是，嫌犯落網的地點是一間電視台的後門，若嫌犯成功闖入，電視台員工的安全將會受到嚴重威脅。

警方清查後確認，車內確實有毒品並當場查扣。兩名嫌犯分別是35歲的林姓男子和20歲的陳姓男子，其中陳姓男子還是詐欺通緝犯。文德派出所所長王冠畬表示，此次查獲托咪酯煙彈1顆、煙桿2支、煙油補充液1瓶以及折疊刀兩把，全案依毒品危害防制條例、妨害公務和通緝罪嫌將兩人逮捕。

這兩名嫌犯在持刀逃逸過程中曾衝撞員警，幸好在他們來得及持刀攻擊前就被逮捕，否則不僅員警可能受到傷害，商辦內的無辜員工也可能遭受危險。此案件顯示了毒品犯罪對社會安全的嚴重威脅，也凸顯了員警執勤時所面臨的高風險情境。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

