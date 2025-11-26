毒犯拒檢開車闖平交道爆胎 台鐵列車延誤

基隆市 / 綜合報導

一名通緝犯今(26)日凌晨開車闖入基隆車站 附近 的平交道，車輛爆胎後卡在軌道上，導致沿線的設備嚴重受損。早上要上班上課的學生與通勤族也大受影響，紛紛改搭客運，一直到了9點多台鐵才恢復正常通車，總計影響12班次。警方表示，嫌犯最後沿著車站的鋼 梁 ，徒手爬到3樓，他為了躲警察跳下南站露台躲藏，卻也因此受傷，消防局出動雲梯車才成功拉下男子，並將他移送法辦。

員警騎車狂按喇叭，示意藍色轎車駕駛趕快停下來，因為前方就是平交道，駕駛不肯乖乖配合開在軌道上，事發在今日凌晨2點半左右，警方在龍安街和精一路口，準備盤查停在路邊，正在抽電子菸的31歲黃姓男子，沒想到他竟然拒檢，甚至開車衝撞基隆火車站南站的平交道，結果車輛爆胎卡在鐵道上。

車輛從凌晨2點半卡住，導致鐵道設備受損，影響基隆到七堵段的列車通行，儘管4點50分台鐵工務段已經派怪手移除，清晨5點恢復單向通車，但直到早上7點列車還是無法正常運行，兩小時後9點才恢復正常通車，總計影響12班次，適逢上班的尖峰時段，通勤族大受影響。

台鐵工作人員說：「來，機車過來，機車過來。」今日早上台鐵人員手動拉起平交道的柵欄，行人與機車騎士趕緊通過，不過有駕駛開車卻發現根本過不去，台鐵工作人員VS.廂型車駕駛說：「(為什麼不能過)，因為早上去那個...有發生一點故障。」

通勤族VS.記者說：「(列車)好像延誤20分鐘吧，(所以你就趕快搭這個客運)，對對對，(現在上班會不會遲到)，會會會。」火車搭不成，上班族紛紛湧進城際轉運站排成好長一條隊伍，而客運也增加班次疏散人潮，至於棄車逃跑的嫌犯，最後沿著車站的鋼樑徒手爬到3樓，跳下南站露台躲藏卻受傷，消防局出動雲梯車成功拉下男子。

基隆市警第一分局延平街派出所長陳品碩說：「查獲該名黃姓駕駛，為公共危險及偽造文書通緝身分，同時在車上查獲第二級毒品，安非他命，及依托咪酯煙彈等毒品。」在鐵道上上演追逐戰，最終不僅自己狼狽落網，落得一身傷，還害通勤民眾上班上學大遲到，實在是賊星該敗。

