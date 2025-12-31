毒犯持木棍閒晃 「心情欠佳」竟隨機砸路邊機車

新北市 / 張德生 羅立安 報導

昨(30)日半夜11點多，新北市板橋區民權路突然傳出玻璃碎裂聲，民眾目擊一名男子持棍沿途隨機砸車，熱心民眾趕緊報警，還一路尾隨通報將近15分鐘，直到警方到場逮人，原來44歲的陳姓嫌犯吸毒後心情不好，帶著木棍出門閒晃，竟隨機砸車，好在有民眾協助警方通報，迅速逮人。

戴著鴨舌帽手持木棍，走在人行道上，男子行經巷口時，突然大手一揮，隨機砸向路邊機車，換個角度看，一整排機車好好停在巷子裡，男子卻突然出現，動手把後照鏡直接整片打碎。附近民眾說：「我這邊有位置就會停，沒有位置他會找別的地方停，他住後面巷子裡面。」

事發在30日晚上11點多，新北市板橋區民權路上，實際回到現場，玻璃碎片還遺留在現場，這名陳姓嫌犯吸毒後帶著木棍出門閒晃，但突然心情不好隨機出手砸車，有熱心民眾見狀立即報警，甚至持續尾隨近15分鐘，持續通報警方最後成功在巷內找到人，警民合作下逮人。

熱心民眾說：「我看到是確定是他砸了一台，但是後面我不敢跟太近，因為我也怕他會衝過來，後面有聽到聲音，他有再砸其他的車輛或者是東西。」板橋分局板橋派出所副所長蔡承州說：「心情不佳故於路邊砸機車發洩，並主動交付相關證物。」

據了解陳姓嫌犯沒有正當工作，跟父母同住有毒品等等前科，見到員警主動坦承自己有吸毒，只是心情不好才會隨機砸車洩憤，將會函送新北地檢署，至於毀損部分已經有聯繫蕭姓車主，將待筆錄完成後再做進一步確認。

