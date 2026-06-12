毒犯畏罪逃逸釀禍造成2死 警方嚴正譴責毒駕行為

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毒駕撞死民眾，桃園分局長王智民、偵查隊長陳志鵬召開說明會。





桃園分局員警6月11日晚間8點26分左右執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行駛間明顯搖擺不穩，疑有危險駕駛情形，遂依法示意停車受檢，惟駕駛拒絕配合並高速逃逸，沿途多次闖越紅燈、蛇行及危險駕駛，嚴重危害用路人安全。

員警立即通報線上警力攔截圍捕，惟犯嫌仍持續加速逃逸，過程中失控衝撞2名行人，造成2人重傷，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。犯嫌肇事後亦受傷送醫急救，經醫院搶救後，仍於12日凌晨傷重不治死亡。

經警方調查，犯嫌經抽血檢驗呈安非他命陽性反應，並於現場查獲安非他命及吸食器等相關證物。全案已報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，相關肇事責任及案情細節仍待進一步釐清。

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毒犯畏罪逃逸釀禍造成2死。

對於造成2名無辜民眾不幸喪生，分局深感痛心與遺憾，並向死者家屬表達最深切的哀悼與慰問。分局將全力配合檢察官調查，務求完整釐清事故發生經過及相關責任。

桃園分局嚴正聲明，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重威脅社會公共安全，毒駕行為猶如道路上的移動式炸彈，對無辜民眾生命財產安全造成極大危害。本案再次凸顯毒品對個人判斷能力及駕駛行為的嚴重影響，其所造成的後果往往無法挽回。

警方對於毒品犯罪及毒駕行為一向採取零容忍態度，將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，全力查緝毒品來源，強力掃蕩販毒集團及施用毒品人口，並加強路檢、攔查及各項防制勤務，依法嚴辦毒駕案件，展現打擊毒品犯罪決心，守護市民生命財產安全及良好交通秩序。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

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