毒犯缺錢花用！持刀綁前室友洗劫 逃1小時落網

新北市一名男子因為染毒缺錢花用，竟然跑到前室友林姓女子的租屋處，將其綑綁洗劫財物後揚長而去。（圖／東森新聞）





新北市一名男子因為染毒缺錢花用，竟然跑到前室友林姓女子的租屋處，將其綑綁洗劫財物後揚長而去，警方獲報後成立專案小組，在1個小時左右就將嫌犯查緝到案。

警方圍住嫌犯，要他老實交代自己的情況，4號中午12點在新北中和水源街上持刀闖入前室友林姓女子的分租套房，用手機充電線捆綁女子，洗劫財物後揚長而去。

警方接獲通報後循線追查，根據了解，60歲楊姓男子目前沒有固定工作，因為車禍染上了毒癮，原本住在水源街上，因為繳不出房租，被房東驅離，也因為熟悉當地情況，因此心生歹念，警方獲報後，立即成立了專案小組，在當天下午1點多在中和的僑安街逮捕到嫌犯，並查扣部分贓款4600元和作案工具和依託咪酯，經過毒品唾液快篩後呈陽性反應，因為缺錢花用才會起意犯案，嫌犯最後也被依，強盜罪毒品和公共危險罪，移送法辦。

