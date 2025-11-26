毒犯驚逃失控！BMW凌晨闖基隆鐵軌 卡住全線大塞車通勤族崩潰

犯深夜飆車逃警「衝上鐵軌」BMW爆胎卡住害台鐵大塞車。（圖 ／翻攝畫面）

台鐵基隆至七堵段在26日凌晨意外停擺，原因竟是1輛不明 BMW 轎車「離譜衝鐵軌」導致全線延誤至清晨，讓大批通勤族與學生一早上班上課都大叫崩潰。事後釐清，事件竟源自警方深夜追捕，毒品通緝犯為了逃離警方視線竟直接衝進平交道，最後卡死在鐵軌中，造成全線癱瘓。

整起事件發生在凌晨 2 時許，1名毒品通緝犯駕駛 BMW 行經基隆時遇到警方攔檢，男子心虛拒檢，當場踩下油門加速逃逸，不顧周遭環境，竟直接朝基隆火車站南站旁的平交道衝撞。強大的撞擊力讓車輛瞬間爆胎，車頭更深陷在鐵軌間動彈不得。

車子無法再開，男子竟不顧自身安危，立刻棄車開始逃，跑他沿著月台往北站方向狂奔，甚至在驚慌之下爬上鋼梁，最後攀到車站3樓頂棚，畫面驚險萬分，宛如動作電影重現。警方立即封鎖周邊並通知消防隊到場支援，最後只得出動雲梯車將男子從高處安全拉下。

由於男子在過程中多處擦傷，警方先行將他送往醫院治療，後續將依相關罪名偵辦。警方指出，男子身為毒品通緝犯，本就心虛，遇到攔檢後企圖逃逸才釀成這起荒謬事件。

而車輛卡在鐵軌影響甚鉅，台鐵工務單位緊急調派吊車進行排除作業，並於現場完成路線巡檢。整段軌道直到今日上午約 8 時才完全恢復雙向通車。受影響的通勤族與學生今晨叫苦連天，許多人因列車延誤只得改搭替代運輸，月台與車站口擠滿人潮。

