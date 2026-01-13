毒狗報復？女縱火.男追撞害墜谷 分手情侶雙送辦！

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗有一名女子懷疑愛犬被前男友毒害死亡，縱火燒前男友的工寮，前男友趕回工寮途中，發現女子開車離開，竟然開車尾隨，並且從後方追撞她的車，將她連人帶車撞下3公尺邊坡，警消接到報案，趕緊將人救上來，所幸送醫後沒有大礙。女子因為火燒工寮，被依公共危險罪移送，而前男友則被依公共危險、家暴、殺人未遂等罪移送偵辦。

一輛汽車開過轉彎處，被後面緊跟的另一輛汽車撞下道路，整輛車失控向前衝，連撞好幾根防撞桿，接著翻落3公尺的邊坡，而後方的汽車本來快掉下去，緊急拉回方向盤往道路開，停在了道路中間，男駕駛趕快下車，到邊坡查看狀況。

警消人員接獲報案到場，發現轎車四輪朝天翻了下去，而女駕駛受困車內，趕緊將人救出抬上擔架送醫，興隆村村長張省南：「後面那台開很快衝過來，差一點撞到我。」這是發生在苗栗銅鑼鄉興隆村這處路口，回到現場防撞桿都被撞斷，邊坡下方物品散落，警方調查。

事情發生在10日晚上大約7點40分，被撞的是40歲邱姓女子，撞她的是52郭姓前男友，女子懷疑愛犬被前男友毒死，當晚7點多縱火燒了前男友租的工寮，打給前男友後離開，前男友趕回工寮途中，會車時發現對方，掉頭追她，兩次撞擊把女子連人帶車撞下3公尺邊坡，再打電話報警。

苗栗分局偵查隊副隊長薛宇宏：「郭男依公共危險、家暴、殺人未遂等罪，移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，邱女則因縱火，依公共危險罪移送。」警方表示，女子先縱火燒前男友工寮，前男友再開車衝撞對方，互相報復兩人都被抓，警方到場後，對男子實施毒品快篩檢測，發現有毒品安非他命反應，全案偵訊後將女子和男子，雙雙移送偵辦。

